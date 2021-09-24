«Россети Сибирь» добавят мощности на развитие пригорода Барнаула

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В этом году в Алтайском крае началась реконструкция подстанции 35 киловольт (кВ) «Санниковская». Энергетики уже выполнили самую важную задачу – установили два новых силовых трансформатора, мощностью по 10 МВА каждый. Это позволит увеличить нагрузку подстанции в два с половиной раза.

Необходимость проведения реконструкции связана с активным развитием территории. Подстанция «Санниковская» обеспечивает электроснабжение восьми развивающихся поселков и питает почти 4000 бытовых потребителей, две школы, два детских сада, семь котельных, восемь объектов водоснабжения, предприятия промышленного сектора.

– В зимний период, когда, например, выходил из строя один силовой трансформатор, нагрузка на второй превышала нормативные значения, - говорит главный инженер производственного отделения Северо-Восточные электрические сети филиала «Алтайэнерго» Владимир Евсеев. – Это не позволяло обеспечить тот уровень качества электроснабжения потребителей, который должен быть. После реконструкции установленная мощность новых силовых трансформаторов позволит увеличить нагрузку в два с половиной раза. Это значительно повысит надежность и качество электроснабжения существующих потребителей, а также создаст условия для подключения новых абонентов.

Во время реконструкции энергетики заменят всё действующее оборудование. Сейчас кроме новых трансформаторов смонтирован оперативный пункт управления (ОПУ). Позже здесь будут сосредоточены панели управления, система релейной защиты и другое важнейшее оборудование. В следующем году предстоит реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ). Специалисты установят 12 современных вакуумных выключателей, смонтируют дополнительную ячейку в комплектном распределительном устройстве 35 кВ, поменяют 17 ячеек комплектного распредустройства 10 кВ. Завершить реконструкцию объекта планируется к концу 2022 года. Стоимость реализации этого проекта – 300 миллионов рублей.

В 2021 году инвестиции «Россети Сибирь» в Алтайском крае также направлены на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства региона. Всего в развитие сетевого комплекса в этом году алтайские энергетики вложат более 800 миллионов рублей с целью повышения качества и надежности энергоснабжения территории.