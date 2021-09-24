Осенняя продуктовая ярмарка пройдет в Барнауле

На ярмарке представят продукцию местного производства Фото: Олег УКЛАДОВ

25 сентября производители Барнаула и Алтайского края представят свою продукцию на продовольственной ярмарке в столице региона, сообщают в мэрии.

- Ярмарочные площадки будут организованы в каждом из районов города, - подчеркивают в администрации.

Так в Железнодорожном районе приобрести продукты по выгодным ценам можно будет на Ленина, 71 и проспекте Красноармейском, 131. В Индустриальном районе покупателей традиционно ждут на площади у здания на улице 50 лет СССР, 51а, а в Ленинском – на площади Народной. Администрация Октябрьского приглашает на проспект Ленина, 152; а в Центральном районе торговые ряды разместятся по двум адресам: проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.

Ярмарка будет работать с 10 утра до 14 часов.