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Общество24 сентября 2021 13:54

Почти 70% жилых домов Барнаула подключили к теплу

Если в доме все еще нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ
Герман Архаров
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Заполнение систем ведется согласно графикам

Заполнение систем ведется согласно графикам

Фото: Анна СЕМИНА

Почти 70% жилых домов краевой столицы уже подключили к теплу. Это 2067 домов из 3069 в краевой столице, сообщает мэрия.

– Кроме того, отопление запущено в 155 детских садах (100%), 20 учреждениях дополнительного образования (100%), 86 из 87 школах (99%), 134 из 143 объектах здравоохранения (94%) ,– добавили в горадминистрации.

Как рассказал главный инженер АО «Барнаульская генерация» Сергей Климов, заполнение систем ведется согласно графикам, в плановом режиме. Аварийные бригады устраняют возникающие в ходе запуска тепла повреждения в круглосуточном режиме.

Барнаульцам напоминают, что если в доме все еще нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ.