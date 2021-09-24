В Бийске рецидивист проник в чужой дом

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Герман Архаров

В Бийске многократно судимого мужчину вновь задержали за кражу, сообщает региональное управление МВД.

– Вернувшись домой после работы 26-летняя бийчанка обнаружила, что в ее жилище побывал неизвестный. В помещение он проник через сломанное окно на веранде. Добычей злоумышленника стали телевизор, аудиосистема и гироскутер, – отметили в ведомстве.

Девушка оценила ущерб в 25 тыс. рублей. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался многократно судимый по статье «Кража» 32-летний мужчина, его задержали.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Мужчину арестовали.