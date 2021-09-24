В Алтайском крае подешевели овощи, рыба, мука и рис

С начала сентября розничные цены снизились на морковь - на 33,8%, картофель - на 30,5%, капусту - на 17,2%, лук репчатый - на 11,5% Фото: Евгения САВИНА

В Алтайском крае с начала сентября подешевели некоторые продукты. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

«С начала сентября розничные цены снизились на морковь - на 33,8%, картофель - на 30,5%, капусту - на 17,2%, лук репчатый - на 11,5%, яблоки - на 10,4%, рыбу мороженую - на 3,3%, муку пшеничную - на 1,9% и рис - на 1,1%», – рассказали в ведомстве.

Также в регионе зафиксировали минимальные цены по Сибири на яйца куриные, сахар-песок, соль, муку пшеничная, гречку, картофель и капусту.