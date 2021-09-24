На Павловском тракте в Барнауле уложили новый асфальт

Подрядная организация полностью уложила асфальт на проезжей части дороги, тротуарах и велодорожках, в местах примыкания и съездов
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
На Павловском тракте в краевой столице завершили укладку асфальта, сообщает мэрия.
– Накануне подрядная организация полностью уложила асфальт на проезжей части дороги, тротуарах и велодорожках, в местах примыкания и съездов. Отремонтирован и малый Павловский тракт. Также приведены в нормативное состояние парковки и остановочные площадки, – отметили в горадминистрации.
До конца недели дорожники завершат устройство швов на мосту, по направлению в Барнаул осталось выполнить финишную укладку компонента. Позднее доделают участок в районе дома по улице Малахова, 119, где сейчас прокладывают теплосети.
Кроме того,проводят работы по обустройству территории.