На Павловском тракте в Барнауле уложили новый асфальт

Подрядная организация полностью уложила асфальт на проезжей части дороги, тротуарах и велодорожках, в местах примыкания и съездов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На Павловском тракте в краевой столице завершили укладку асфальта, сообщает мэрия.

– Накануне подрядная организация полностью уложила асфальт на проезжей части дороги, тротуарах и велодорожках, в местах примыкания и съездов. Отремонтирован и малый Павловский тракт. Также приведены в нормативное состояние парковки и остановочные площадки, – отметили в горадминистрации.

До конца недели дорожники завершат устройство швов на мосту, по направлению в Барнаул осталось выполнить финишную укладку компонента. Позднее доделают участок в районе дома по улице Малахова, 119, где сейчас прокладывают теплосети.

Кроме того,проводят работы по обустройству территории.