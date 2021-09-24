На Алтае браконьер застрелил марала

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чарышском районе полицейские задержали охотника, который застрелил марала и вез мясо, сообщает региональное управление МВД.

– При досмотре автомобиля полицейские обнаружили тушу дикого животного, незарегистрированное ружье, нож и боеприпасы. Соответствующих документов на осуществление охоты на данный вид дикого животного охотник полицейским не предоставил, –

Правоохранители выяснили, что мужчина поехал искать своих коров и, увидев марала вблизи села Большой Бащелак, застрелил его.

Полицейские возбудили уголовное дело по п. "а" ч.1 ст. 258 "Незаконная охота".