25 сентября в Барнауле прошла акция по раздельному сбору мусора

Раздельный сбор мусора Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 25 сентября, в Барнауле прошла традиционная ежемесячная акция по раздельному сбору вторсырья, которое направляют на переработку. Об этом сообщают организаторы.

- Стационарная точка в этот раз работала у Торгового центра «Геомаркет», - говорят координаторы проекта.

Как показывает практика, с каждым разом всё больше горожан присоединяются к грамотной сортировке мусора. Сейчас в акции ежемесячно участвуют сотни жителей Барнаула.

Подробнее ознакомиться с фракциями, которые принимают на переработку, можно ознакомиться в группе «Мусора.Больше.Нет».