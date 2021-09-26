Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2021 8:29

25 сентября в Барнауле прошла акция по раздельному сбору мусора

Стационарная точка будет работать у «Геомаркета»
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Раздельный сбор мусора

Раздельный сбор мусора

Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 25 сентября, в Барнауле прошла традиционная ежемесячная акция по раздельному сбору вторсырья, которое направляют на переработку. Об этом сообщают организаторы.

- Стационарная точка в этот раз работала у Торгового центра «Геомаркет», - говорят координаторы проекта.

Как показывает практика, с каждым разом всё больше горожан присоединяются к грамотной сортировке мусора. Сейчас в акции ежемесячно участвуют сотни жителей Барнаула.

Подробнее ознакомиться с фракциями, которые принимают на переработку, можно ознакомиться в группе «Мусора.Больше.Нет».