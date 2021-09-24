Барнаульцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Тестирование пройдет с 12 до 18 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 25 сентября жители Барнаула смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Акция продлится с 12 до 18 часов, сообщают в пресс-службе администрации города.

- Барнаул присоединится к Всероссийской акции Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Мобильный пункт тестирования расположится на парковке перед гостиницей «Центральная» (проспект Ленина, 57), - рассказывают организаторы.

Экспресс-тестирование длится всего 15 минут. Выдаваемый результат носит 99%-ю точность. Перед тем, как сдать кровь и уже после оглашения показателей, пациент получит консультацию специалиста.

Такая же акция проходила и в прошлось году. Тогда ее посетили более 500 человек в пяти городах региона. Сейчас тестирование будут проводить в Барнауле, Новоалтайске и Бийске.

- Мы продолжаем работу над тем, чтобы у каждого человека сформировалась культура ответственного отношения к своему здоровью, здоровью близких. Сегодня уровень информированности населения относительно ВИЧ-инфекции не так высок, как хотелось бы. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» не только поможет его повысить, но и сделает тестирование доступнее для населения, - говорит главный врач Алтайского краевого центра СПИД Валерий Шевченко. - Согласно статистике, порядка 30% всех ВИЧ-положительных людей не подозревают о том, что они заражены и нередко наличие ВИЧ-инфекции в организме выявляется случайно, например, при обследовании по поводу планового оперативного лечения. Поэтому мы стремимся сделать тестирование на ВИЧ ещё более доступным.