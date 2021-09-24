Прокуратура требует ужесточить приговор экс-замглавы Барнаула Демину

Сергей Демин Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. Ведомство намерено серьезно увеличить перечень имущества, конфискованного в пользу государства, пишет «Банкфакс».

– На текущий момент сумма обременения составляет 3,6 млн рублей, однако ведомство требует увеличить ее до 15,158 млн рублей - до объема оговоренной взятки и полученных от Канакова денег, – уточняет издание.

Напомним, 10 сентября в Железнодорожном районном суде Барнаула вынесли приговор бывшему замглавы Барнаула Сергею Демину. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Также экс-чиновник должен выплатить штраф 15,1 млн рублей. Кроме того, вице-мэра лишили права занимать определенные должности на 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу.