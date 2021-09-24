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Общество24 сентября 2021 5:32

Почти 8 тысяч барнаульцев остались без горячей воды из-за аварии

Герман Архаров
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Горячей воды у жителей, которые подключены к поврежденному трубопроводу, по предварительным подсчетам, не будет до 21 часа

Горячей воды у жителей, которые подключены к поврежденному трубопроводу, по предварительным подсчетам, не будет до 21 часа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 24 сентября, у 7968 жителей Октябрьского района Барнаула аварийно отключили горячую воду. Об этом сообщает СГК

– Бригада теплосетевого подразделения выехала на устранение дефекта в районе улицы Петра Сухова, 32, который появился в процессе запуска отопления, – отметили энергетики.

Горячей воды у жителей, которые подключены к поврежденному трубопроводу, по предварительным подсчетам, не будет до 21 часа. В дома из списка, которые уже успели подключить к отоплению, на время работ приостановят подачу тепла.

Напомним, отопительный сезон в краевой столице в этом году стартовал 21 сентября. Отопление домов и объектов в городе находится на постоянном контроле профильных комитетов города и районных администраций.