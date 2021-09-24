Более 80 километров федеральных дорог отремонтируют на Алтае

Основным направлением работы на ближайшие годы должен стать ремонт автодороги А-321 Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В 2021 году в Алтайском крае будет отремонтируют более 80 километров федеральных дорог. Об этом рассказал начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков во время выездного совещания на Чуйском тракте, которое провел губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Всего в дорожно-строительном сезоне 2021 года в работе находится 106 километров федеральных дорог, из них 50 километров введены в эксплуатацию, еще 32 километра - в завершающей стадии, остальные объекты - переходящие, окончание работ запланировано на 2022 год. Программа расширения Чуйского тракта продолжится в 2022 году: в строй введут три участка протяженностью 15 километров, – отметили в пресс-службе.

Напомним, до конца октября планируют открыть движение по отремонтированному Старому мосту через Обь. Дорожники полностью обустроили исторический въезд в краевую столицу.

Кроме того,на совещании отметили, что, основным направлением работы на ближайшие годы должен стать ремонт автодороги А-321 протяженностью 389 километров. Она перешла в федеральную собственность в 2020 году и находится в неудовлетворительном состоянии. По предварительным планам обеспечить комфортный и безопасный проезд дорожники должны к 2025 году.