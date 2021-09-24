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Общество24 сентября 2021 4:30

Погода в Алтайском крае 24 сентября 2021: небольшие дожди и до +10 градусов

В Барнауле прогнозируют до +8 градусов
Герман Архаров
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В краевой столице – преимущественно без осадков

В краевой столице – преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 24 сентября, в Алтайском крае воздух прогреется до +5...+10 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах Алтайского края возможны небольшие дожди. В утренние часы местами туман. В регионе будет дуть северо-западный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, – добавили синоптики.

В Барнауле днем 24 сентября прогнозируют +6...+8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный ,2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.