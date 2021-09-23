На Алтае судебного пристава осудили за взятку

Во время следствия инспектор полностью признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Инспектора управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия и суда, в конце октября 2020 года в помещении офисного здания в Барнауле осужденный получил через посредников взятку в 50 тысяч рублей от местного жителя. Деньги предназначались за совершение незаконных действий по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству, – отметили в ведомстве.

Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю при сопровождении оперативных сотрудников УФСБ России по региону.

Во время следствия инспектор полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в 100 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций в государственном органе на 2 года.