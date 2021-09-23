Из-за нехватки автобусов прокуратура наказала мэрию Барнаула

На маршрута № 110 должны были быть девять автобусов, а работали три Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время проверки прокуратура Алтайского края выяснила, что на отдельных маршрутах в Барнауле работало меньше автобусов, чем положено. Комитету по дорожному хозяйству краевой столицы и руководителям предприятий-перевозчиков внесли представления, сказано на сайте ведомства.

– Установлено, что количество автобусов, обеспечивающих транспортную доступность отдаленных от центра города территорий, в том числе жилых комплексов «Адмирал», «Балтийская крепость», «Норд» и др. значительно меньше, чем предусмотрено расписаниями маршрутов, утвержденными комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, – отметили в прокуратуре.

На маршрута № 110 должны были быть девять автобусов, а работали три. На маршрут № 60 вместо 20 автобусов в рейс вышло лишь 17, а по маршруту №37 ездили три автобуса из пяти.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, а также руководители предприятий должны будут устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.