Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции

Открыть вклад можно в интернет-банке, приложении или офисах Фото: из архива компании

Для того чтобы ваши сбережения не только хранились, но и приумножались, откройте вклад, советуют финансисты. Это один из самых доступных способов получить доход сверх инфляции.

На примере вклада «Любимый» Банка «Левобережный» разберем, какими еще преимуществами обладают вклады.

Высокая ставка. Банк предлагает ставку 7,75% годовых при размещении средств на 2 года клиентам, которые:

- открывают вклад в интернет-банке/мобильном приложении BL-online;

- или получают пенсию в Банке «Левобережный». Если пенсионер не является клиентом банка, он может перевести сюда пенсию и оформить вклад в офисе.

При размещении 250 000 рублей ваш доход составит почти 40 000 рублей.

Сумма вклада - от 50 000 рублей. Срок - 367, 540 или 730 дней.

Выбор способа размещения. Если вы еще не на пенсии или не хотите открывать вклад онлайн, можете разместить средства в офисах под 6,75 - 7,5% годовых в зависимости от срока вклада. При размещении 250 000 рублей через год вы заработаете почти 17 000 рублей.

Ежемесячное начисление процентов с возможностью их снятия.

Начисление процентов на остаток. Проценты по вкладу можно перечислять на счет с дебетовой картой, по которому начисляется 2,75% на остаток средств по счету «Практичный» и 3,5% - «Пенсионная карта». А если оплачивать картой покупки, вам будет возвращаться до 5% от суммы чека.

Надежность. Банк - участник федеральной программы обязательного страхования вкладов. Все его вкладчики вправе вернуть до 1,4 миллиона рублей при наступлении страхового случая.

Открыть вклад можно в интернет-банке, приложении или офисах:

- Барнаул, пр-т Ленина, 44а; ул. Георгиева, 22

- Бийск, ул. Героя Советского Союза Васильева, 63а

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