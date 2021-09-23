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Общество23 сентября 2021 8:33

Бийчанин подозревается в краже мёда и шерстяных носков

Часть похищенного у него изъяли
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Часть похищенного изъяли

Часть похищенного изъяли

Фото: Вячеслав КИРИЧУК

В селе Сростки Бийского района полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он мог украсть 10 банок меда, а также носки.

- С сообщением о краже в полицию обратилась владелица торговой точки, расположенной на рынке в селе Сростки Бийского района. По словам женщины, неизвестный на рынке похитил из-под ее стола 10 банок с медом, плетеную корзину, шерстяные носки, гетры и гольфы, - отметили в полиции.

Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный мужчина проживающей в селе. Он уже признал вину, часть похищенного удалось забрать. По факту кражи возбуждено уголовное дело.