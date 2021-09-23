Бийчанин подозревается в краже мёда и шерстяных носков

Часть похищенного изъяли Фото: Вячеслав КИРИЧУК

В селе Сростки Бийского района полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он мог украсть 10 банок меда, а также носки.

- С сообщением о краже в полицию обратилась владелица торговой точки, расположенной на рынке в селе Сростки Бийского района. По словам женщины, неизвестный на рынке похитил из-под ее стола 10 банок с медом, плетеную корзину, шерстяные носки, гетры и гольфы, - отметили в полиции.

Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный мужчина проживающей в селе. Он уже признал вину, часть похищенного удалось забрать. По факту кражи возбуждено уголовное дело.