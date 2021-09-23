Работы завершили в сентябре
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле снесли еще три аварийных дома. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего за пять лет в краевой столице снесут 63 аварийки.
По информации мэрии, в сентябре закончились работы на трех аварийных объектах по адресам:
- улица Пушкина, 88,
- улица Советской Армии, 52,
- улица Восточная, 106.
Снос производился в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» на 2019-2025. За это время планируют расселить и снести как можно больше аварийных домов.