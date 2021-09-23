Работы завершили в сентябре Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле снесли еще три аварийных дома. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего за пять лет в краевой столице снесут 63 аварийки.

По информации мэрии, в сентябре закончились работы на трех аварийных объектах по адресам:

- улица Пушкина, 88,

- улица Советской Армии, 52,

- улица Восточная, 106.

Снос производился в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» на 2019-2025. За это время планируют расселить и снести как можно больше аварийных домов.