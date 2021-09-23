В Рубцовске двое мужчин скинули знакомого в колодец и закрыли крышку Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Рубцовска. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, повлекшего его смерть, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В конце мая этого года 22-летний обвиняемый вместе с другом пришел в гости к своей девушке. Там компания начала распивать алкоголь. Между парой вскоре произошел конфликт, и мужчина начал избивать девушку, но за неё заступился отец.

- Разозлившись на хозяина дома, гость стал его избивать.19-летний обвиняемый, видя происходящее, также стал наносить удары по различным частям тела потерпевшего. Затем успокоившись, обвиняемые и потерпевший решили сходить за спиртными напитками в одну из торговых точек города, - отметили в следкоме.

На улице два друга сбросили мужчину в колодец водопроводной сети и закрыли крышку. Там потерпевший скончался. Обвиняемый свою вину так и не признали, дело передано в суд.