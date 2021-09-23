На Алтае больше 405 тысяч человек находятся за чертой бедности

Доходы населения обсудили на заседании в правительстве края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае больше 405 тысяч человек проживают за чертой бедности. Как сообщает «Бийский рабочий», программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума обсудили на заседании в региональном правительстве.

Программа была утверждена в прошлом году и включает в себя 59 мероприятий, чтоб повысить доходы граждан и развить помощь нуждающимся. По словам начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, к 2030 году бедность планируют снизить в два раза.

- По итогам 2020 года «численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума составила 404,7 тысячи человек, уровень бедности – 17,5 процента от общей численности населения края», - пишет издание.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что при реализации программы с жителями края нужно вести адресную работу.