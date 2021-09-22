Губернатор Томенко призвал Минздрав региона активнее искать кадры

На сегодняшний день укомплектованность врачами в регионе составляет лишь 67,5% Фото: Олег УКЛАДОВ

22 сентября на заседании правительства губернатор Алтайского края Виктор Томенко раскритиковал краевой Минздрав за отсутствие кардинальных решений для увеличения количества кадров в системе здравоохранения региона. По его словам, существующие меры неэффективны.

– Мы не можем быть удовлетворены этими результатами и имеющимися планами. Надо менять подходы. Мы должны выработать рабочие механизмы, - подчеркнул глава региона на заседании.

Губернатор края поручил профильному министерству разработать поэтапный план достижения результата и предложить новые механизмы решения кадровой проблемы.

На сегодняшний день укомплектованность врачами в регионе составляет лишь 67,5%, средним медперсоналом – 77%.