Суд временно запретил работы на участке Корбалихинского рудника после ЧП с шахтером

ЧП с гибелью шахтера произошло 10 августа Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Суд временно запретил работы на участке Корбалихинского рудника после несчастного случая с шахтером. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

– В ходе проверочных мероприятий было выявлено 71 нарушение обязательных требований промышленной безопасности, основные из которых: невыполнение документации на проведение горных выработок в части крепления, нарушения противоаварийной защиты, эксплуатация электрооборудования в технически неисправном состоянии и др., – сообщают в пресс-службе ведомства.

В связи с выявленными нарушениями горные работы на участке приостановлены на 10 суток. За это время предприятие должно устранить нарушения.

Напомним, ЧП с гибелью шахтера произошло 10 августа. В результате обрушения горной породы на глубине 420 метров 29-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.