В Алтайском крае продают земельный участок на берегу «моря» за 4 млн рублей

Рядом находится Караканский бор Фото: Алтайский портал недвижимости

В Алтайском крае продают земельный участок на берегу Обского водохранилища за 4 млн рублей. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

– Продам земельный участок. Каменский район, село Малетино, 173 км., от города Барнаула. (собственный берег Обского моря) 8 ГА. Отличный участок на берегу обского водохранилища., 4,5км от села Малетино, – говорится в объявлении.

Уточняется, что участок находится в 120 км от Новосибирска. Продавец пишет, что рядом находится Караканский бор, здесь можно заниматься охотой и рыбалкой. Земля находится в собственности, включая территорию берега. Рядом расположена база отдыха для спортсменов.