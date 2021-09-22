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Общество22 сентября 2021 14:18

«Наследники Ползунова» приняли участие во Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова традиционно выступил одним из организаторов краевой площадки
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Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова традиционно выступил одним из организаторов краевой площадки

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова традиционно выступил одним из организаторов краевой площадки

Фото: из архива компании

17 и 18 сентября 2021 года учащиеся и преподаватели Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, приняли активное участие в работе краевой и вузовской площадок Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. В этом году он проходит под эгидой Года науки и технологий в Российской Федерации.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова традиционно выступил одним из организаторов краевой площадки фестиваля. 17 сентября его участники могли познакомиться как с достижениями в области IT-технологий или химии, так и с инженерными разработками воспитанников ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Так, направление «Робототехника» представляли Кирилл Овсянников и Александр Савин. Юные «наследники» познакомили гостей краевой площадки фестиваля со своим проектом, охотно делились опытом и идеями, а преподаватель Центра Данил Ефрюшин учил школьников получать экологические растворимые полимерные пленки.

18 сентября наиболее активными площадками Фестиваля науки в АлтГТУ стали «Мир шахмат», «Занимательная химия» и «Занимательная робототехника», организованные «наследниками Ползунова». Тренер шахматного клуба Виктор Эртель вместе с воспитанниками шахматного клуба Центра — призёрами и победителями Первенства Алтайского края, участниками Первенства России по шахматам среди школьников — провели несколько мастер-классов по шахматам, конкурс решения шахматных задач и турнир по быстрым шахматам с гостями площадки.

На площадке «Занимательная химия» детей и родителей встречали преподаватели Анастасия Маноха, Ирина Аржанова и их воспитанники Виталина Киселева, Полина Касачева, Алина Качанович. Юные робототехники Кирилл Овсянников, Александр Савин, Дмитрий Блинов, Дарья Вендеревская и Савелий Сидоров продемонстрировали возможности своих разработок. Гости площадок смогли стать виртуальными пилотами дрона, покататься на самодельном электрическом самокате, а также принять участие в удивительном химическом квесте.

В завершении фестиваля в Барнауле его участников ждала экскурсия в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Директор Центра Юрий Шенкнехт рассказал о работе Центра с одаренными детьми и перспективах, которые открываются перед «юными наследниками» благодаря усилиям педагогов и всесторонней помощи Фонда Андрея Мельниченко.

«Ставший традиционным фестиваль NAUKA 0+ – это важное мероприятие, направленное на популяризацию науки и новых технологий. Нам очень приятно, что гости фестиваля – и взрослые, и дети – с восторгом участвовали в мастер-классах и презентациях, проводимых нашими воспитанниками. Ведь «Наследники Ползунова» – одна из кузниц пусть еще молодых, но уже в скором будущем, возможно, выдающихся ученых, и именно здесь зарождается интерес к науке и желание творить новое», – прокомментировал итоги двухдневного мероприятия Юрий Шенкнехт.