На Алтае рыбак нашел человеческие кости

Региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения останков
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Республике Алтай на берегу Катуни рыбак обнаружил человеческие кости. Сотрудники полиции вместе с бдительным мужчиной выехали на место обнаружения останков, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
– Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке в урочище «Каянча» на берегу реки Катунь он обнаружил шокирующую находку, – рассказали в пресс-службе МВД.
Полицейские провели осмотр и изъяли череп и кости скелета. Сейчас региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения останков.
Специалисты проведут геномную экспертизу, по результатам которой будет установлена личность человека.