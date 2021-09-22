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Происшествия22 сентября 2021 12:18

На Алтае рыбак нашел человеческие кости

Специалисты проведут геномную экспертизу
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения останков

Региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения останков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай на берегу Катуни рыбак обнаружил человеческие кости. Сотрудники полиции вместе с бдительным мужчиной выехали на место обнаружения останков, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

– Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке в урочище «Каянча» на берегу реки Катунь он обнаружил шокирующую находку, – рассказали в пресс-службе МВД.

Полицейские провели осмотр и изъяли череп и кости скелета. Сейчас региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения останков.

Специалисты проведут геномную экспертизу, по результатам которой будет установлена личность человека.