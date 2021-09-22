Уже более 700 многоквартирных домов в Барнауле подключили к отоплению

На данный момент запуск тепла продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже более 700 многоквартирных домов подключили к отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– За первые сутки отопительного сезона теплоноситель подан в 28 школ из 87, в 11 учреждений дополнительного образования из 20, в 98 детских садов из 155, в 34 объекта здравоохранения из 144, в 737 многоквартирных домов из 3069, – рассказали в горадминистрации.

Отопительный сезон стартовал в Барнауле 21 сентября. На данный момент запуск тепла продолжается. О том, куда обращаться, если батареи все еще холодные, можно почитать здесь.