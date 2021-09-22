179 больных ковидом умерли в Алтайском крае за неделю

За минувшие сутки скончались 26 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние семь дней в Алтайском крае зарегистрировали 179 смертей среди больных коронавирусом. За минувшие сутки скончались 26 человек. Из них непосредственно от ковида умер 21 пациент, сообщают в оперштабе.

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 150 пациентов», – говорится в сообщении.

За все время пандемии на Алтае умерли 5244 человека, у которых был диагностирован ковид. Инфекция стала причиной смерти в 4041 случае.

Сегодня в крае насчитывается 520 тяжелобольных пациента. Из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214 человек.