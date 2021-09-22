Алтайские аграрии намолотили 4,2 млн тонн зерна

90% площадей зернофуражных культур в крае уже убрали, пшеницу яровую обмолотили на 81% Фото: Олег УКЛАДОВ

Аграрии Алтайского края в ходе уборочной кампании намолотили 4,2 млн тонн зерна. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Сергей Межин на оперативном совещании в правительстве региона.

– Зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на 78% площадей, хозяйства собрали около 4,2 миллиона тонн зерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой сбор выше на 1 миллион тонн, – сообщил Сергей Межин.

90% площадей зернофуражных культур в крае уже убрали, пшеницу яровую обмолотили на 81%. На сегодняшний день хозяйства наращивают темпы уборки гречихи: после обмолота 40% посевов этой культуры получено 230 тысяч тонн зерна.