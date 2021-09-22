Все меньше бийчан вакцинируются от коронавируса

Всего по последним данным, в Алтайском крае прививается свыше 671 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске снизились темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщает «Бийский рабочий», едики обратились за помощью к общественным организациям, чтобы замотивировать людей делать прививки.

«Все учреждения Бийска работают. Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуги, при непосредственном обращении в регистратуру, по звонку в колл-центр, а также мы выезжаем на предприятия по заявкам учреждений и в районе ТРЦ «Ривьера» стоит мобильный ФАП, который прививает с 11.00 до 19.30 ежедневно, включая субботу и воскресенье, - рассказала Майя Букова, заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Первая городская поликлиника».

Всего по последним данным, в Алтайском крае прививается свыше 671 человек, в том числе 105363 человека получили первую прививку, 562080 человек полностью привиты (получили две прививки). Еще 3595 человек вакцинировались повторно.