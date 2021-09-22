В Барнауле не нашли преступников, которые обрезали яблони в сквере

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В Барнауле полиция не смогла найти злоумышленников, которые обрезали яблони возле краевой библиотеки в сквере на пр. Строителей. Как сообщает «Банкфакс», следователи приостановили дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

– Как следует из ответа правоохранителей на запрос «Банкфакса», они просто не смогли установить личности преступников, – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в краевой столице возле Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской спили 15 молодых яблонь. В мэрии заявляли, что горадминистрация не имеет к этому отношения.