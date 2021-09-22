Таганрогский завод открыл в АлтГТУ студенческое конструкторское бюро

Помещение оборудовано современной компьютерной техникой Фото: из архива компании

Первое за Уралом конструкторское бюро по подготовке котлостроителей для Таганрогского котлостроительного завода, открыли в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова.

Алтайский государственный технический университет – единственный сибирский университет, который готовит инженеров-котельщиков. На кафедре котло- и реакторостроения АлтГТУ ведется двухуровневая подготовка специалистов по направлению «Энергетическое машиностроение»: бакалавров по профилю «Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС» и магистров по программам «Технология и экология сжигания органических топлив» и «Энергомашиностроение».

Студенческое конструкторское бюро расположилось на территории вуза. Помещение оборудовано современной компьютерной техникой, графическими станциями, мультимедийными средствами и комфортными рабочими местами. Здесь установлены программы, которыми пользуется инженер-конструктор в своей работе по проектированию, 3D численному моделированию.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, студенческое конструкторское бюро станет новой формой взаимодействия таганрогского завода и Алтайского государственного технического университета. Алтайские инженеры уже работают на заводе в Таганроге, однако открытие конструкторского бюро позволит осуществлять подготовку кадров уже в соответствии с потребностями конкретного предприятия. В бюро студенты будут получать стипендию из средств, выделенных предприятием на эти цели, проектируя конкретные детали для проектов завода.

«Мы все заинтересованы в этом сотрудничестве. Студенты получают возможность участвовать в серьезных проектах, оттачивать полученные знания на практике, и при этом завод заключит с ним трудовой договор. После окончания вуза они автоматически становятся специалистами, имеющими практический опыт и возможность трудоустройства на заводе. Мы единственный вуз в Сибири и за Уралом, который готовит котлореакторостроителей», – рассказал Андрей Марков.

Студенческое конструкторское бюро – это способ пораньше почувствовать эту специализацию, понять специфику различных направлений котельного проектирования, попробовать инструменты, которые использует инженер в работе, считают студенты кафедры котло- и реакторостроения.

«Кадров нам не хватает. Бюро – это возможность для студентов получения дополнительной квалификации и навыков, которые помогут им в будущем. Программное обеспечение бюро – это реальные рабочие программы инженера-конструктора. Программы являются эксклюзивными и специализированными– под котлостроение и энергомашиностроение. Впоследствии количество мест в бюро мы увеличим, расширим возможности для студентов», – пояснил главный конструктор конструкторского бюро Владимир Михайлов.