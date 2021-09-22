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Общество22 сентября 2021 6:37

Горячую воду отключат у жителей Индустриального района Барнаула

Ее обещают вернуть 23 сентября
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Только после 10 часов 23 сентября воду начнут возвращать потребителям

Только после 10 часов 23 сентября воду начнут возвращать потребителям

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 22 сентября, часть жителей Индустриального района Барнаула может остаться без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

- Чтобы ввести новые теплосети в работу, временно отключат водоснабжение в 19 домах, детском саду и школе, - говорится в сообщении.

В частности, в зону отключения попадут дома, расположенные по адресам:

ул. Малахова, 119, 123, 153, 157г, 169, 171, 173, 173а, 175, 175в,175г, 175д, 177а;

ул.Гридасова, 5;

Павловский тракт, 80, 203, 209, 209а, 213, 215, 221, 223а, 225, 225б, 227, 229, 231, 233б, 237, 233, 235, 243, 247.

Подача ресурса будет ограничена до 10.00 23 сентября. Затем начнется заполнение тепловых сетей.