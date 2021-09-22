На Шукшинский фестиваль в Алтайский край приедут Наталья Варлей, Кирилл Зайцев и Анна Ардова

Мероприятия перенесли на осень из-за коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

С 28 сентября по 1 октября в Алтайском крае пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Как пояснила министр культуры региона Елена Безрукова на пресс-конференции, мероприятия перенесли на осень из-за коронавируса.

– Все мероприятия состоятся только на закрытых площадках, - отметила Безрукова.

«Красная дорожка», чтения у памятника Василию Шукшину в Барнауле, а также праздник на горе Пикет в селе Сростки отменяются.

В качестве почетных гостей кинофестиваля в этом году пригласили «кавказскую пленницу», заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей, популярного актера Кирилла Зайцева, заслуженную артистку России Анну Ардову (ситком «Одна за всех»).