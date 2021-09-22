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Общество22 сентября 2021 4:21

Погода в Барнауле 22 сентября 2021: дождь и мокрый снег

Температура воздуха составит +5, +10 градусов
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В Барнауле столбик термометра поднимется не выше +7 градусов

В Барнауле столбик термометра поднимется не выше +7 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 сентября в Алтайском крае будет холодно и ветрено. Температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики ЦГМС.

– В отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди, утром возможно с мокрым снегом. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, – сообщают в Гидрометцентре.

В Барнауле столбик термометра поднимется не выше +7 градусов. Временами будет идти небольшой дождь, утром возможно с мокрым снегом. Ветер западный, 4-9 м/с.