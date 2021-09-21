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Общество21 сентября 2021 16:20

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Перми

В результате стрельбы погибли шесть человек, 28 пострадали
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Мемориал Славы в Барнауле сегодня усыпан цветами

Мемориал Славы в Барнауле сегодня усыпан цветами

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцы присоединились к общероссийской акции памяти студентов пермского университета, ставших жертвами 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Место скорби организовали у Мемориала Славы. Сегодня студенты барнаульских вузов несли туда цветы.

- Это учащиеся Алтайского государственного политехнического института имени Ползунова, Алтайского госуниверситета, Алтайского государственного аграрного университета и других, - рассказывают в мэрии.

Кроме студентов к памятной акции смогли присоединиться обычные жители краевой столицы. Эта трагедия касается не только отдельно взятой Перми. Сегодня вместе с родными и близкими погибших скорбит вся страна.

Напомним, трагедия в Пермском государственном научном исследовательском университете произошла 20 сентября. 28 человек пострадали и шестеро погибли. Сегодня в Пермском крае объявлен траур.