УФСИН в Алтайском крае приглашает на работу женщин

На службу приглашаются женщины от 18 до 40 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Уголовно-испытательная система Алтайского края объявила о наборе на службы женщин. Рассматриваются кандидатки возрастом от 18 до 40 лет, сообщают в пресс-службе ведомства.

- На работу приглашаются кандидатки, которые способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника УИС, - подчеркивают в УФСИН.

Будущим сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, премии и надбавки. Кроме того, служба подразумевает ранний выход на пенсию. Распространяются и социальные гарантии: льготный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха, бесплатный проезд по России сотруднику и одному члену его семьи во время отпуска, первоочередность в школах и детских садах и т.д.

Вместе с тем, есть и ряд ограничений: наличие судимости или вид на жительство на территории иностранного государства.

Обращаться по телефону 8 (3852) 370-671.