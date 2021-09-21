Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 сентября 2021 года составило 5218

За сутки в Алтайском крае скончались 28 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 сентября 2021 года увеличилось на 28 человек и составило 5218. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

- Всего умерли 5 218 человека (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 198 человек (+ 3), коронавирусная инфекция – 4 020 человек (+ 25), - говорится в официальной статистике.

Это очередной суточный рекорд летальности. Остаются на лечении в ковидных госпиталях 2 630 человек с подтвержденной инфекцией и 352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 520, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 222, - добавляют в оперштабе.

Амбулаторно наблюдаются 22 бессимптомных вирусоносителя и 299 человек долечиваются от пневмонии.