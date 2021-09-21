В Барнауле наградили участников токийской Паралимпиады

Юрий Клопцов и Александр Костин Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле паралимпийцев наградили благодарностями от администрации города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- 21 сентября на расширенном аппаратном совещании в администрации Барнаула чествовали паралимпийцев. Глав Барнаула Вячеслав Франк вручил благодарности за заслуги в развитии спорта, подготовку и успешное выступление на XVI Паралимпийских играх в Токио, - подчеркивают в администрации.

Награды от мэрии получили легкоатлеты Александр Костин, его зрячий ведущий Юрий Клопцов, Егор Шаров, а также тренер спортсменов Сергей Мануйлов. На прошедших в Токио Паралимпийских играх единственную медаль в данном виде спорта завоевали барнаульцы Костин-Клопцов: на дистанции 5000 метров они взяли «бронзу».

Вячеслав Франк поблагодарил спортсменов за достойное выступление в столице Японии, а также пожелал им крепкого здоровья, успехов и побед в соревнованиях различных уровней.

- Хочется поблагодарить всех, кто болел за нас, следил за нашими победами, волнениями, спасибо огромное за эту поддержку. Я – уроженец Барнаула, это моя родина, и, хочется пожелать нашему самому лучшему городу дальнейшего процветания и развития. А мы, со своей стороны, будем прославлять его на международной спортивной арене! – сказал в ответном слове Егор Шаров.