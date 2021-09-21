Антинаркотическая акция «Пойдем закрасим» пройдет в Алтайском крае

Акцию проводят полиция и волонтеры
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайских городах пройдет антинаркотическая акция «Пойдем закрасим». Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
- Акция пройдет в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде, - сообщают организаторы.
Акцию проведут 22 сентября. В ней примут участие и сотрудники полиции, и волонтеры. Они планируют закрашивать сомнительные надписи на домах, заборах, остановках и т.д. Ранее такая работа уже проводилась. Тогда добровольцы зарисовали более 800 объявлений о продаже наркотических и психотропных веществ.