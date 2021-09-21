Алтайская спортсменка Ирина Андреева стала чемпионом мира по гребле

Ирина Андреева Фото: Олег УКЛАДОВ

Представительница Алтайского края Ирина Андреева в заключительный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ завоевала золотую медаль, сообщает «Алтайский спорт».

- Ирина Андреева в паре с дальневосточником Иваном Штылем выиграла соревнования среди смешанных пар в заездах каноэ на 200 метров, - пишет издание.

В этом году дисциплина «микст» впервые была в программу чемпионата мира. В целом же спортсмены соревновались в 28 видах.

Для Ирины данное «золото» стало первой наградой в ее карьере на турнире данного класса, и останавливаться на достигнутом она не собирается. В следующем сезоне Андреева и Штыль продолжат тренироваться.