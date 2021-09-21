Больше сотни домов Барнаула оставят без горячей воды

Воду отключили с раннего утра Фото: Анна СЕМИНА

С 21 сентября в Барнауле временно отключат подачу горячей воды в более чем сотню жилых домов. Об этом сообщают в Сибирской генерирующей компании.

- С 10.00 21 сентября до 10.00 22 сентября горячей воды не будет в 46 многоквартирных домах, частном доме, двух детских садах, трех школах и двух медучреждениях Ленинского района, - говорят в организации.

Кроме того, на 21 сентября было перенесено отключение воды в районе теплосети на проспекте Ленина, 61. Там планировали устранить повреждение. С 9 утра воду перестали подавать в 61 многоквартирный дом, семь частных сооружений, один детский сад, три школы и два медицинских учреждения.

Напомним, с сегодняшнего дня, 21 сентября, в Барнауле стартует отопительный сезон. Тепло должны подать во все дома, за исключением тех, кто попадает в зону работ. Они будут подключены после завершения ремонта. Если этого не произойдет, то следует обратиться в управляющую компанию.