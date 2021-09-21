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Общество21 сентября 2021 5:52

Житель Бийского района подозревается в незаконной рубке деревьев на 100 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Неизвестный срубил в лесном массиве бийского заречья три сосны и четыре березы

Неизвестный срубил в лесном массиве бийского заречья три сосны и четыре березы

Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В Бийске задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ущерб от его действий составил около 100 тысяч рублей.

Заявление в полицию написал чиновник из мэрии. Мужчина рассказал, что неизвестный срубил в лесном массиве бийского заречья три сосны и четыре березы. Вскоре правоохранителям удалось выйти на след «черного лесоруба». Им оказался 43-летний житель села Усть-Катунь Бийского района.

- Мужчина в содеянном признался и сообщил, что деревья спилил не только для собственных нужд, но и для продажи, - пояснили в полиции.

По факту вырубки возбуждено уголовное дело.