Житель Бийского района подозревается в незаконной рубке деревьев на 100 тысяч рублей

Неизвестный срубил в лесном массиве бийского заречья три сосны и четыре березы Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В Бийске задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ущерб от его действий составил около 100 тысяч рублей.

Заявление в полицию написал чиновник из мэрии. Мужчина рассказал, что неизвестный срубил в лесном массиве бийского заречья три сосны и четыре березы. Вскоре правоохранителям удалось выйти на след «черного лесоруба». Им оказался 43-летний житель села Усть-Катунь Бийского района.

- Мужчина в содеянном признался и сообщил, что деревья спилил не только для собственных нужд, но и для продажи, - пояснили в полиции.

По факту вырубки возбуждено уголовное дело.