В алтайские медучреждения поставляли сыр неизвестного происхождения

Продукцию выявили с помощью системы «Меркурий» Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае в рамках мониторинга выявили сыр неизвестного происхождения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, продукцию поставляли в учреждения здравоохранения края.

Ведомство вместе с прокуратурой провели внеплановую проверку ООО ПК «Маслосырзавод Солтонский». Выяснилось, что там неоднократно нарушали оформление по части несоответствия объемов поступающего молока сырья и производства готовой молочной продукции (сыр, масло сливочное).

- Например, из 5000 кг молока сырья ООО ПК «Маслосырзавод Солтонский» произведено 2700 кг сыра и 3000 кг масла сливочного, что фактически невозможно. В среднем нормы расхода молока сырья составляют от 15 кг на производство 1 кг масла и от 7,5 кг для производства 1 кг сыра. В данном случае, фактический объем готовой молочной продукции превысил количество используемого сырья, - отметили в управлении.

По итогам проверки также выявлено, что на коробках сливочного масла не было маркировки. Всю партию неизвестного продукта изъяли и поместили в изолированное хранение. Будет проводиться экспертиза. Предприятие могут привлечь к административной ответственности.