Агрессивная рубцовчанка пойдет под суд за ранение супругов

Женщина проникла в дом местной жительницы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске будут судить 42-летнюю жительницу города. Она обвиняется в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении вреда здоровью, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В одну из июньских ночей пьяная обвиняемая проникла в дом местной жительницы через окно, приставила к её голове пневматический пистолет, а также высказала угрозу убийством.

- Затем агрессивно настроенная гостья нанесла не менее 4 ударов ножом в спину хозяйке дома и один удар стеклянной кружкой по голове гражданскому супругу женщины, причинив им легкий вред здоровью, - отметили в следкоме.

Уголовное дело в настоящий момент уже направлено в суд.