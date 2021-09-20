Жителя Михайловского района будут судить за поджог обидчика

Мужчина спрятал тело погибшего, а сам сбежал в другой город Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Михайловского района. Как сообщили в региональном следкоме, мужчина обвиняется в поджоге своего обидчика.

По данным следствия, в конце декабря прошлого года в одном из сел района мужчина распивал алкоголь со своим 56-летним знакомым, который словесно обидел его мать. Обиженный обвиняемый сначала избивал обидчика по лицу, а затем облил бензином и поджег.

- Потушить мужчину смог зашедший в дом односельчанин. Обвиняемый не давал пришедшему в гости мужчине вызвать скорую помощь, опасаясь, что его привлекут к ответственности за содеянное. Потерпевший, получив более 50 процентов ожогов тела, спустя непродолжительное время скончался, - отметили в СУ СК по Алтайскому краю.

Чтобы скрыть преступление, мужчина перенес тело в кладовку, а затем сбежал в другой город, где его задержали в январе этого года. В ходе предварительного следствия он вину не признал, а всю вину свалил на свидетеля трагедии. Дело направлено в суд.