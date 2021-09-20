Бийчане пожаловались на труднодоступность узкопрофильных специалистов в больницах

Краевой Минздрав уже прокомментировал ситуацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Бийска пожаловались на то, что в больницах стало крайне тяжело записаться на прием к узкопрофильным специалистам. Как сообщает «Бийский рабочий», Минздрав уже прокомментировал ситуацию и рассказал, как попасть к врачам.

Бийчанка Надежда рассказала изданию, что ей необходимо попасть к аллергологу, однако в больнице по месту жительства талонов не было. Медики посоветовали ей пойти в другую больницу, но там выяснилось, что в городе всего один такой специалист, и принимать он начнет лишь в октябре.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края пояснили, что медпомощь в системе ОМС имеют право оказывать медицинские организации любой организационно-правовой формы, а также частники. То есть получить бесплатную помощь можно получить и в платной клинике, включенной в реестр медицинских учреждений, работающих по ОМС.

- Как выяснилось, с организациями, включенными в список, больницы сотрудничают выборочно. Сам реестр медучреждений, работающих по ОМС, размещен на сайте Территориального фонда Алтайского края. Порядок действий таков: обратитесь в больницу, к которой вы прикреплены и попросите дать вам направление в одну из медицинских организаций, - отмечает издание.