На Алтае трех молодых людей обвиняют в краже шпагатов ручной работы

В краже обвиняют двух парней 20 лет и одного 17-летнего подростка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расследуют уголовное дело по обвинению трех молодых людей, включая одного несовершеннолетнего, в краже шпагатов ручной работы. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, в марте 2021 года в одном из сел Чарышского района несовершеннолетний обвиняемый совместно со своим братом и его другом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, решили похитить принадлежащее односельчанину имущество, - рассказывают в СУСКе.

Добычей парней стало не что иное, как плетеные шпагаты ручной работы. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. Злоумышленники перепродали их, а деньги потратили на себя.

Теперь им придется ответить за кражу по закону. Сами они уже на стадии предварительного следствия сознались в содеянном. Теперь остается дождаться суда.