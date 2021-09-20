Стелу «Город трудовой доблести» разместят в Нагорном парке Барнаула

Голосование проходило с 17 по 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула с 17 по 19 сентября могли выбрать место, где, по их мнению, должна быть установлена стела «Город трудовой доблести». Результаты объявили в мэрии.

- В опросе приняли участие 146 095 жителей города. Голосование прошло на 135 счетных участках по месту жительства, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Больше всего голосов заняла площадка в Нагорном парке с видом на реку Обь (напротив улицы Гвардейской). Она получила одобрение 75 221 жителей краевой столицы. На втором месте также оказался этот парк, но только верхняя площадка у букв «БАРНАУЛ» (21 600). «Бронза» досталась транспортной развязке Павловский тракт – Малахова (14 579).

Всего на выбор было представлено 11 вариантов.