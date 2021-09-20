Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу сделать «Разумный выбор»

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предлагает открытие расчетного счета для бизнеса с выгодой: до 19 ноября 2021 года в банке проходит акция «Разумный выбор», которая предоставляет новым клиентам скидку на авансовый платеж при оформлении одного из тарифных планов РКО.

В акции принимают участие 3 тарифных плана: «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима».

Объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов Алтайского регионального филиала Россельхозбанка превышает 4,4 млрд рублей. С начала 2021 года в филиале открыто 1234 расчетных счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату превысило 9 тыс.

- Банк предлагает комплексные тарифные планы с опциями, заточенными под разные потребности бизнеса. При этом есть возможность формирования индивидуального тарифного плана постоянным клиентам, с набором опций по их выбору. В этом я вижу немалое преимущество, - отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

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