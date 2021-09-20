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Происшествия20 сентября 2021 10:56

Грабитель сорвал с шеи бийчанки золотую цепочку

Сейчас он находится в СИЗО
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Подозреваемым оказался 20-летний парень

Подозреваемым оказался 20-летний парень

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Согласно заявлению пострадавшей, некий злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- По словам потерпевшей, она отправилась оплатить квитанции, а когда возвращалась домой, к ней подошел молодой человек. Он попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Женщина отказала и пошла дальше, - рассказывают в полиции.

Однако парня ответ не устроил. Он проследовал за 49-летней женщиной до ее подъезда, зашел вслед за ней и на площадке первого этажа толкнул, сорвал цепочку и сбежал. Потерпевшая оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

Личность предполагаемого грабителя установили. Им оказался 20-летний житель села Сычевка Смоленского района. В настоящее время он помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.