Грабитель сорвал с шеи бийчанки золотую цепочку

Подозреваемым оказался 20-летний парень Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Согласно заявлению пострадавшей, некий злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- По словам потерпевшей, она отправилась оплатить квитанции, а когда возвращалась домой, к ней подошел молодой человек. Он попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Женщина отказала и пошла дальше, - рассказывают в полиции.

Однако парня ответ не устроил. Он проследовал за 49-летней женщиной до ее подъезда, зашел вслед за ней и на площадке первого этажа толкнул, сорвал цепочку и сбежал. Потерпевшая оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

Личность предполагаемого грабителя установили. Им оказался 20-летний житель села Сычевка Смоленского района. В настоящее время он помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.